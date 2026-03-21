Poliisi tutkii Vuosaaressa tapahtunutta liikenneonnettomuutta, jossa autoilija oli paennut paikalta.
Poliisi vastaanotti hätäkeskukselta tehtävän tieliikenneonnettomuudesta Leikosaarentiellä Vuosaaressa tänään kello 17.24.
Alustavien tietojen mukaan harmaan farmariauton kuljettaja törmäsi alakouluikäiseen lapseen suojatiellä. Lapsi ei loukkaantunut vakavasti.
Kuljettaja poistui paikalta ajoneuvollaan nopeasti Meri-Rastilan suuntaan.
Poliisi pyytää havaintoja farmariautosta ja sen kuljettajasta. Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.
Poliisi pyytää kuljettajaa ilmoittautumaan poliisille asian selvittämiseksi.