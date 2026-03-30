Radiojuontaja Jone Nikula kertoo saaneensa sydänkohtauksen tammikuun lopulla.
Radiojuontaja Jone Nikula, 56, palasi töihin Radio Cityn iltapäivälähetykseen sairauslomansa jälkeen tänään maanantaina 30. maaliskuuta.
Hän paljasti lähetyksessä syyn pitkälle sairaspoissaololleen.
– Tässä on tullut pidettyä kaksi kuukautta taukoa radiohommista, Nikula kertoi.
Nikula sanoo lähetyksessä, että hän sai sydänkohtaus kesken työpäivän.
– Poissaoloni on kiinnittänyt huomiota. Olen selityksen velkaa. Syy siihen on, että sain tammikuun lopulla sydänkohtauksen. Lääkärit kirjoittivat kolme kuukautta sairauslomaa, joista päätin höylätä viimeisen kuukauden pois, koska tämä työ ei ole niin fyysisesti raskasta.
Radiojuontaja kuljetettiin Meilahden sairaalaan työpaikaltaan. Nikula kiittää lähetyksessä ambulanssihenkilökuntaa. Paikan päälle ambulansseja tuli kaksi kappaletta.
– Ehdin itse soittaa itselleni ambulanssin ja sitten työkaverini soittivat ambulanssin.
Sairaalassa Nikulalta ohitusleikattiin sydän, minkä jälkeen hänellä alkoi pitkä toipuminen.