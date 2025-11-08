Sanna Marinin maksullinen yleisötilaisuus järjestetään Helsingin yliopistolla.

Suomen entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) puhuu tänään yleisötilaisuudessa Helsingin yliopistolla. Tilaisuudessa käsitellään Marinin tuoretta kirjaa Toivo on tekoja.

Toimittaja Baba Lybeckin on tarkoitus haastatella Marinia tilaisuudessa.

Marinin on määrä pitää yleisötilaisuuden jälkeen myös tilaisuus medialle kello 17.30. Marin ei ole kirjan julkaisun jälkeen pitänyt lehdistötilaisuutta suomalaiselle medialle.

Marinin kirja on suunnattu erityisesti kansainvälisille markkinoille. Entinen pääministeri onkin ollut puhumassa kirjastaan Yhdysvalloissa.

Kirjassaan Marin on kertonut myös tiestään politiikan huipulle sekä avannut näkemyksiään johtajuudesta ja muutoksen aikaansaamisesta.

Liput yleisötilaisuuteen maksavat 35 euroa, ja hintaan sisältyy kovakantinen signeerattu Marinin kirja.

Kirja kertoo Suomen Nato-prosessista

Marin on alun perin englanniksi julkaistussa teoksessaan kertonut muun muassa Suomen liittymisestä sotilasliitto Natoon.