Entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo tuoreessa "Toivo on tekoja" -kirjassaan omasta näkökulmastaan niin sanotun tanssivideoskandaalin vaiheista.

Sanna Marin oli Kuopiossa SDP:n kesäkokouksen illallisella, kun hän sai viestintäasioiden erityisavustajaltaan Iida Vallinilta tiedon sosiaalisessa mediassa kiertävästä videosta, jolla Marin tanssii "provosoivasti" ystävänsä kotona.

Video oli peräisin yksityiseltä Instagram-tililtä ja Marin kertoo, että tuossa vaiheessa video oli jo median hallussa, mutta sitä ei ollut vielä julkaistu.

Kesäkokouksen Illallisella oli myös kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.), jonka kotona illanvietto oli pidetty.

– Vedin hänet illalliselta sivuun ja näytin videon. Ilmarin reaktio ei varsinaisesti ollut rauhallinen: hän oli kauhuissaan, kirjoittaa Marin kirjassa.

Marin, erityisavustaja Iida Vallin, erityisavustaja Tuulia Pitkänen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) kokoontuivat kriisipalaveriin.

– Livahdimme ulos ravintolasta ja sisään pääministerin isoon virka-autoon. Se oli vähiten ilmeinen paikka, jonka keksimme, kirjoittaa Marin kirjassa.

Hän kertoo, että kesäkokouksessa mukana olleet toimittajat olivat vain muutaman kymmenen metrin päässä vielä tietämättöminä skandaalista, joka puhkeaisi hetkenä minä hyvänsä. Tila-autossa istumisen aikana videosta kertova juttu julkaistiin ainakin yhdessä mediassa.