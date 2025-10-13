Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti maanantaina käynnistävänsä sairaalapalveluiden yhteistoimintaneuvottelut.
Neuvottelut käynnistyvät 20. lokakuuta. Neuvottelut voivat johtaa enintään 350 henkilön irtisanomiseen tai palvelussuhteen olennaisten ehtojen muutoksiin.
Neuvottelut koskevat koko palvelulinjan henkilöstöä lukuun ottamatta kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastuualueen työntekijöitä, jotka ovat jo aiemmin käynnistettyjen yt-neuvotteluiden piirissä.
Sairaalapalveluissa työskentelee kokonaisuudessaan vajaat 8 000 työntekijää.
Hyvinvointialueen mukaan neuvottelut johtuvat tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
Sairaalapalveluiden sopeuttamistarve on yhteensä noin 18 miljoonaa euroa, josta hieman yli 8 miljoonan euron on arvioitu liittyvän henkilöstöä koskeviin toimenpiteisiin.