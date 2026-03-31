Mykhailo Vydoinyk sanoo, että yhteistyöstä droonien torjumiseksi keskustellaan Suomen ja Ukrainan välillä. Droonien päätymistä Suomen puolelle suurlähettiläs pitää valitettavana.

Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Mykhailo Vydoinyk korostaa MTV Uutisten haastattelussa, että ukrainalaisten droonien kohteet eivät missään olosuhteissa sijaitse kumppanimaa Suomen alueella, vaan ainoastaan Venäjällä. Kouvolasta löytynyt ja taistelukärjellä varustettu drooni on tunnistettu ukrainalaiseksi, Luumäelle päätyneen droonin osalta varmuutta ei ole.

Suurlähettiläs pitää droonien päätymistä Suomen puolelle valitettavana. Ukrainalaisten omien alustavien selvitysten perusteella harhautuminen johtui Venäjän harjoittamasta voimakkaasta elektronisesta häirinnästä. Mitä Ukraina voi itse tehdä, että harhautumisia ei tulisi jatkossa? Suurlähettiläs viittaa pääministeri Orpon lausuntoihin.

– Onko olemassa mahdollisuus, että vastaava tapahtuu uudestaan? Todennäköisesti sanoisin, että kyllä. Koska kohteemme ovat öljyinfrastruktuuria, jotka ovat tärkeitä Venäjän sotakoneiston kannalta. Eli iskuja on luvassa lisää, Vydoinyk vastaa.

Vydoinykin mukaan Ukraina pyrkii aina analysoimaan, mikä on Venäjän ilmatorjunnan reaktio ja miten voimme tehdä iskuista onnistuneempia ja jotta Venäjä ei voi ohjata drooneja naapurimaihin.

"Pääsyyllinen ei ole Ukraina"

Yhteistyö Suomen viranomaisten kanssa on suurlähettilään mukaan tiivistä tapauksen selvittämiseksi. Ukraina on pyytänyt anteeksi droonin päätymistä Suomen puolelle. Vydoinyk sanoo, että suomalaisilla ei ole syytä pelkoon.

– Samalla on todettava, että sota tulee nyt valitettavasti lähemmäs rajojanne. Olemme suomalaisten kumppaniemme kanssa samaa mieltä ja tätä korosti myös pääministerinne, että pääsyyllinen tässä ei ole Ukraina, vaan Venäjän hyökkäyssota. Siksi meidän pitää vahvistaa ponnistelujamme tämä sodan lopettamiseksi mahdollisimman nopeasti, hän toteaa.

Suomen ja Ukrainan puolustusyhteistyö on tiivistynyt koko ajan. Suurlähettilään mukaan myös droonien torjunnassa piilee uusia mahdollisuuksia. Yksityiskohtien suhteen pidetään kuitenkin vielä matalaa profiilia.