Ilveksen ja KalPan välisen puolivälieräottelun avauserässä nähtiin komea taklaus.
Juuri ennen avauserän päättymistä KalPan Aleksi Klemetti pääsi etenemään vauhdilla oikealta laidalta. Ilveksen Samuli Ratinen päätti kuitenkin pysäyttää vikkeläjalkaisen hyökkääjän etenemisen.
Ratinen jysäytti näyttävän taklauksen Klemettiin, joka lensi kaukalon yli vaihtoaitioiden väliin.
Taklauksesta huolimatta KalPa on esiintynyt kotihallissaan isännän ottein ja johtaa ottelua toisessa erässä 2–1.