Petteri Orpo kertoo podcastissa ensimmäisestä avioliitostaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vierailee Vappu Pimän Podimon Valo Pimiässä -podcastin tuoreimmassa jaksossa. Orpo puhuu jaksossa tapahtumista, jotka ovat vaikuttaneet häneen syvästi.

Ensimmäisenä hän mainitsee äitinsä kuoleman. Orpon äiti menehtyi tämän vuoden huhtikuussa 88-vuotiaana.

– Ei pojalla ole kuin yksi äiti. Se vaikutti. Hän sai elää hyvän ja pitkän elämän. Siinä mielessä kaikki meni hyvin, hän kertoo Pimiälle.

Orpon mukaan hänen äidillään oli viimeiset vuodet muistisairaus.

Toisena hän nostaa esiin nuorempana koetun avioeron.

– Se päätyi sitten eroon. Ei ollut lapsia, ei mitään. Se oli kuitenkin asia, jota en ajatellut, että niin voi käydä. Se oli hyvin surullista, että asiat menivät niin kuin ne menivät. Sittemmin asiat ovat menneet oikein hyvälle mallille, hän kertaa.

Orpo kertoi tammikuussa 2026 Iltalehden Kuka minä olen? -podcastissa avioituneensa vuonna 1995 ja liiton päättyneen eroon viisi vuotta myöhemmin.

Nykyisen puolisonsa Niina Kanniainen-Orpon kanssa hän meni naimisiin vuonna 2003.