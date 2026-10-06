Mobilepay vaihtaa nimensä ensi vuoden alussa.

Suomalaisille tuttu Mobilepay saa uuden nimen, yrityksestä tiedotetaan., Maksusovelluksen nimi vaihtuu muotoon Vipps 12. tammikuuta 2027.

Muutos liittyy Mobilepayn ja norjalaisen Vippsin yhdistymiseen. Yhtiöt yhdistyivät vuonna 2022, ja nyt sovelluksen nimi ja brändi yhtenäistetään Pohjoismaissa. Suomessa sovellus säilyttää Mobilepaysta tutun sinisen värin.

Uusi kuvake jo nyt

Sovelluksen kuvake vaihtuu Suomessa jo tiistaina 6. lokakuuta, mutta nimi säilyy Mobilepayna tammikuuhun asti.

– Nimeä ja kuvaketta lukuun ottamatta sovellus on sama kuin ennenkin, eikä käyttäjiltä vaadita mitään toimenpiteitä, Vipps MobilePayn Suomen maajohtaja Perttu Kröger kertoo tiedotteessa.

Nimenmuutos ei vaikuta käyttäjien tietoihin. Esimerkiksi yhteystiedot, ryhmät, toivelistat ja maksuhistoria säilyvät sovelluksessa ennallaan.

Vipps-nimi otetaan käyttöön Suomen lisäksi myös Tanskassa ja Grönlannissa. Muutoksen jälkeen sama nimi on käytössä kaikissa Pohjoismaissa.