Joulukuussa 80 vuotta täyttävä Pepe Willberg on alkanut ajatella elämän rajallisuutta uudella tavalla. Samalla hän sanoo laulavansa nyt paremmin kuin kolmekymppisenä. Willberg kertoo myös Pauliinan merkityksestä ja pojasta, jonka tapaamista hän odotti vuosia.

Hautausmaan ohi ajaminen tuntuu Pepe Willbergistä nykyään erilaiselta kuin ennen.

Joulukuussa 80 vuotta täyttävä laulaja kertoo pohtineensa viimeisen vuoden aikana ikäänsä ja elämän rajallisuutta.

– Sitä on ruvennut katselemaan hautausmaan ohi, kun ajetaan. Ihan niitä asioita, jotka tulee mieleen siinä iässä, jolloin ymmärtää, että jos ei aikaisemmin, niin nyt alamäki alkaa.

Ajatus tuntuu samalla Willbergistä oudolta, sillä hän sanoo olevansa hyvässä kunnossa. Töitäkin riittää. Syntymäpäiväänsä 17. joulukuuta hän juhlii konsertilla Finlandia-talossa. Lisäksi meneillään on iso konserttikiertue.

Yksi Pepe Willbergin suosituimmista lauluista elli Aamu ensiesitettiin Syksyn sävelessä vuonna 1973. Se sijoittui kilpailussa viidenneksi. Kyseisenä vuonna voiton vei Jukka Kuoppamäki kappaleella "Kultaa tai kunniaa".mtv

Ja ainakin yhdessä asiassa kahdeksankymppinen päihittää hänen mielestään nuoremman Pepen.

– Kyllä mä luulen, että mä laulan paremmin.

"Mähän olen ollut melkein aina"

Willbergin ura alkoi vuonna 1963, kun hänen The Islanders -yhtyeensä tarvitsi laulajan. Muut bändin jäsenet osoittivat häntä.

– Sä laulat! Ajattelin, että oh no. Kyllä mä nyt jotenkin osaan laulaa, mutta en mä tiennyt, että mun pitää ruveta. Ja siitä kaikki lähti. Sillä hetkellä musta tuli laulaja.

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Yli kuusi vuosikymmentä myöhemmin Willbergiä kutsutaan legendaksi. Hän kertoo vasta tänä vuonna alkaneensa ajatella, että sanaa voi ehkä jo käyttää.

– Mähän oon ollut melkein aina, paitsi ennen kun mä synnyin.

– Ne ihmiset on 60-vuotiaita nykyään, jotka sanoo, että aina.

Pepe Willberg on ollut monessa mukana. Kuva on Suomi Love -ohjelmasta, mutta hän mm laulanut Elämäni biisi -ohjelmassa 2019–2021, tanssinut Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa vuonna 2017 ja ollut puolisonsa kanssa myös Olet mitä syöt -ohjelmassa 2021.Juha Metso/All Over Press

Laulajana Willberg kokee muuttuneensa vuosien mittaan. Nykyään hän etsii melodiasta ja tekstistä erityisesti kohtia, joissa tunne syntyy.

– Mä oon semmoinen I love you -laulaja. Mun mielestä ne on parhaita lauluja ja niissä pitää olla aina vähän jotain sydänmeininkiä.

Välillä Willberg harkitsi raksalle lähtemistä

Pitkään uraan on mahtunut myös vuosia, jolloin tulevaisuus ei näyttänyt varmalta.

1970-luvun alussa työrupeamia saattoi Willbergin mukaan kertyä noin 300 vuodessa. Suvantovaiheissa hän puolestaan joutui miettimään, mistä saisi elantonsa.

Mestarit areenalla -kiertue vuonna 1999 oli menestys, mutta sen jälkeen Pepe Willbergin omille keikoille ei tullut juuri ketään.

– Kyllä mä olen miettinyt, että pitäisikö mennä tuonne johonkin raksalle tai satamaan duuniin, että saisi jotain fyrkkaa vähän.

Musiikki kuitenkin jatkui ja ura sai myöhemmin uusia nousuja.

Willbergin tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluu Elämältä kaiken sain. Nyt kappaleen nimi tarjoaa 80-vuotiaalle laulajalle osuvan kysymyksen: saitko?

– Täytyy myöntää, että kyllä olen aika törkeän paljon saanut, mutta olen itse joutunut vaivautumaan sen takia, että mikään ei ole tullut sillain niin kuin ilmaiseksi.

Pauliinasta tuli puoliso ja manageri

Yksityiselämässä suuri muutos tapahtui 26 vuotta sitten, kun Pauliina Visuri tuli Willbergin elämään.

Pauliina Visuri ja Pepe Willberg menivät naimisiin vuonna 2005 neljän vuoden seurustelun jälkeen.AOP

Willberg kertoo panneensa tulevan kumppaninsa merkille jo aiemmin.

– Kyllä mä tarkkailin. Panin merkille, että en aktiivisesti tarkkaillut. Tilaisuuden tullessa aktivoiduin.

Pauliina kehotti Willbergiä myös lopettamaan tupakoinnin, jos tämä aikoi jatkaa laulamista pitkään. Suhteen alettua tupakka jäi.

– Siitä on 26 vuotta aikaa.

Vuosien varrella Pauliinasta tuli myös Willbergin manageri. Nykyään järjestely toimii niin tehokkaasti, että Willbergin oma puhelin on hiljentynyt.

– Ei edes bändikundit soita mulle, ne soittaa Pauliinalle.

Pauliina Visuri hoitaa managerin tehtäviä ja varaa jopa kasvohoidot puolisolleen Pepelle. "Ihan järkyttävää. Tänäänkin olin kasvohoidossa Pauliinan pakottamana", nauraa Willberg MTV:n haastattelussa.AOP

Parisuhde ei silti tarkoita jatkuvaa sopusointua.

– Kyllä me välillä puhutaan vähän kovemmalla äänellä. Tai lähinnä minä puhun.

Willberg sanoo muuttuneensa vanhemmiten kärsimättömämmäksi. Joskus Pauliina yksinkertaisesti ehdottaa asioita, joita hän ei millään jaksaisi tehdä.

Odotti vuosia kuudennen lapsensa yhteydenottoa

Willbergillä on suuri perhe lapsineen ja lapsenlapsineen. Hänellä on myös kuudes lapsi, poika, jonka olemassaolo nousi laajemmin julkisuuteen muutama vuosi sitten.

Willberg kertoo tienneensä pojastaan aina, mutta he eivät olleet tavanneet vuosiin.

– Mä vaan odotin sitä päivää, koska hän kävelee ovelle, soittaa ovikelloa ja sanoo "terve".

Aivan niin kohtaaminen ei lopulta tapahtunut, mutta isä ja poika ovat sittemmin tavanneet.

Menneisyyttään Willberg ei sano katuvansa.

– En varsinaisesti. Mä en ollut koskaan mikään paha poika omasta mielestäni. Parisuhteet ovat olleet haastavia.

Kasvohoitoon "Pauliinan pakottamana"

Pepe Willberg kuvailee nykyistä arkeaan hyvin tavalliseksi. Kotona hän kertoo tekevänsä ”periaatteessa kaiken paitsi moppaavansa”, kun Pauliina puolestaan hoitaa managerin töitä.

Pepe Willberg täyttää 80 vuotta 17. joulukuuta, jolloin syntymäpäiviä juhlitaan isolla konsertilla Finlandia-talossa. Ensimmäinen oma juhlakonsertti on 14. lokakuuta Sibeliustalossa. Kuvassa Pepe Willberg MTV:n kotimaan toimituksen päällikön Tanja Huutosen haastattelussa.

Toisinaan manageri päättää myös miehensä menoista.

Haastattelupäivän aamuna Willberg oli ollut kasvohoidossa.

– En vapaaehtoisesti, vaan Pauliinan pakottamana.

Kasvohoito ei lopulta ollut varsinainen ongelma. Willberg on viihtynyt hoitopöydällä joskus niin hyvin, että on jopa nukahtanut. Sen sijaan oma aika on alkanut tuntua entistä arvokkaammalta.

– Tuo ajankäyttö näin vanhemmiten rupeaa näyttelemään jonkinnäköistä roolia. Mieluummin hitaammin.

Keikalle lähteminenkin voi joskus etukäteen tuntua työläältä. Kun auto lähtee liikkeelle, asenne muuttuu.

– Silloin mennään eikä meinata.

Katso video Pepe WIllbergin haastattelusta artikkelin yläosassa.