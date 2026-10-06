Jääkiekon SM-liiga jakautuu ensi kaudella 14 joukkueen A-liigaan ja kymmenen joukkueen B-liigaan. Konsulttiyhtiö Ernst & Young näkee kuitenkin, että 12 joukkueen A-liiga olisi tulevaisuudessa paras vaihtoehto pääsarjan elinvoimaisuuden kannalta.

Viime syksynä päätettyä 14 joukkueen mallia EY pitää selvästi parempana vanhaan 16 joukkueen SM-liigaan verrattuna. Vieläkin parempaa oli tarjolla.

– Optimaalisempi malli olisi karsia sitä ylempää sarjaa ainakin parilla joukkueella. Se voimistaisi positiviisia vaikutuksia ylemmässä sarjassa ja parantaisi samaan aikaan alemman kilpailullisuutta, tunnettuutta ja todennäköisesti mielenkiintoa. Uutta sarjaa ei ole tarpeen dumata vielä täysin, kun yhtäkään peliä ei ole siinä vielä pelattu, mutta pidemmän päälle uskomme, että 12+10 olisi vielä parempi malli, EY:n strategia- ja yritys­järjestely­palveluiden partner Joonas Juvonen kommentoi MTV Urheilulle.

12 joukkueen pääsarja tarjoaisi EY:n arvion mukaan enemmän merkityksellisiä pelejä keskimääräisesti parempia joukkueita vastaan, mikä lisäisi otteluiden kaupallista potentiaalia.

– 14 joukkueen sarjassa on heti 40 pelipaikkaa enemmän kuin 12 joukkueen sarjassa. Se johtaa jo automaattisesti siihen, että pelin taso on keskimäärin heikompi, Juvonen arvioi.

– Kannattaa ottaa tarkasti huomioon se alempi sarja, koska uudistuksessa on tavoitteena, että meillä olisi kaksi ammattilaissarjaa. Jos alemmassa sarjassa olisi kymmenestä nykyisestä liigajoukkueesta viisi, ihan varmasti siellä olisi helpompi myydä pelejä tutumpia vastustajia vastaan ja mediaakin kiinnostaisi enemmän.

12 joukkueen A-liiga tarjoaisi EY:n mukaan paremmat kaupalliset näkymät.Str / Lehtikuva

Alempaan sarjaan voisi myös todennäköisemmin pudota suurempia ja tunnetumpia seuroja, jotka olisivat omiaan kasvattamaan alemman sarjan mielenkiintoa.

Juvonen muistuttaa, millaisen huomioarvon Jokerit kasvatti viime vuosina Mestikselle.

– Jos sen saman ilmiön saisi tulevaan B-liigaan, silloin siinä olisi enemmän järkeä. Alemman sarjan pitää olla vahva, jotta tämä uudistus toimii. Muuten tilanne menee siihen, että ylemmässä maksetaan pää märkänä pelaajille hirveällä riskillä ja pelätään, että putoamisen jälkeen seuran tase on raunioina, joille on todella vaikeaa rakentaa.

Jatkossa A-liigasta putoaa yksi joukkue ja siihen nousee yksi joukkue. Systeemi on EY:n mukaan minimivaatimus, mutta kaupallista potentiaalia jää paljon käyttämättä.

– Näimme pari vuotta sitten Jokerit–Pelicans-sarjan. Se kiinnosti todella paljon, kun täyttöasteet olivat lähellä sataa. Näemme Ruotsista, että noissa peleissä on järjestään hallit täynnä.

– Sitä voisi miettiä, että pelattaisiinko ensin Liigan sisäinen ottelusarja siitä, kumpi putoaa ja kumpi joutuu pelaamaan B-liigan kakkosta vastaan. Vai olisiko se suoraan niin, että ylemmän sarjan toiseksi huonoin pelaa alemman sarjan kakkosta vastaan. Yhtä kaikki, olettaen että niissä on urheilullista mielekkyyttä, seurat voisivat ottaa seitsemän matsin pudotuspelisarjan hallit täynnä ja karrikoiden pelastaa seuran talouden.