Suomi löi lauantaina Kansojen liigassa Albanian maalein 2–1.
Huuhkajat sai heti alkuminuuteilla kylmää vettä niskaansa, kun Albania siirtyi 4. minuutilla johtoon Rey Manajin maalilla.
Suomen kannalta ottelu sai paremman käänteen 22. minuutilla, kun Albanian maalivahti Etrit Berisha taklasi Daniel Håkansia punaisen kortin arvoisesti.
Ulosajoa seuranneesta vapaapotkusta Leo Walta laukoi Suomen tasoihin.
Toisella jaksolla miesylivoimalla jauhanut Huuhkajat sai palkintonsa reilun 70 minuutin pelin jälkeen. Tälläkin kertaa asialla oli Walta, jonka hieno vapaapotku painui tarkasti verkkoon.
Walta on tehnyt tämän syksyn Kansojen liigassa neljä maalia kolmeen otteluun.
Voiton myötä Suomi nousi lohkossaan Albanian ohi kärkipaikalle. Huuhkajat pelaa tässä maajoukkueikkunassa vielä yhden ottelun Valko-Venäjän vieraana tiistaina.