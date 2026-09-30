Pikkuhuuhkajat varmisti pääsynsä vähintään EM-jatkokarsintoihin.
Edellisessä ottelussaan Espanjan päihittänyt Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue jatkoi hienoa kulkuaan EM-karsinnoissa. Pikkuhuuhkajat kaatoi Romanian 2–0 vieraissa Targovistessa.
Luka Hyryläinen viimeisteli avausosuman 28. minuutilla. Debytantti Toivo Mero puolestaan ohjasi toisen osuman Juho Talvitien keskityksestä sisään 85. minuutilla.
Mika Lehkosuon valmentama Suomi varmisti sijoittumisen A-lohkossa kahden parhaan joukkoon ja etenemisen vähintään EM-jatkokarsintoihin.
Pikkuhuuhkajat nousi lohkon piikkipaikalle. Yhden pisteen perässä olevalla Espanjalla on tosin yksi ottelu vähemmän pelattuna, ja Espanja ohittaisi Suomen voittamalla San Marinon torstaina.
Espanja kohtaa karsintojen päätöskierroksella Romanian. Suomella on jäljellä ottelu Kosovoa vastaan.
Lohkovoittajien lisäksi suora EM-kisapaikka irtoaa parhaalle lohkokakkoselle.