Ville Koski, Kaan Kairinen ja Glen Kamara eivät ole Huuhkajien vahvuudessa tiistain Valko-Venäjä-pelissä.

Kairinen on kahden keltaisen kortin myötä pelikiellossa, eikä näin ole pelikelpoinen. Albania-pelin loukkaantumisen vuoksi sivussa ollut Koskikin on tiistainakin sivussa.

Kamara puolestaan joutuu palaamaan Englantiin seurajoukkueensa QPR:n käskystä.

– Glen joutui vaikeaan tilanteeseen, sillä hänen seurajoukkueensa vaati häntä jättämään leirin kesken ja palaamaan Lontooseen. Hän joutui tekemään päätöksen, joka ei tietenkään ollut se, mitä toivoimme, Huuhkajien päävalmentaja Jacob Friis harmittelee tiedotteessa.

– Glenin päätös oli tietysti harmillinen, sillä hän on hyvä jalkapalloilija ja ansaitsi paikkansa tulla valituksi joukkueeseen. Meillä on edelleen paljon hyviä vaihtoehtoja tuolle pelipaikalle, joten joukkuetta ei täydennetä, Friis jatkaa.

Huuhkajat kohtaa Valko-Venäjän tiistaina vieraskentällä. Suomi johtaa Kansojen liigan lohkoaan kolmen pelatun ottelun jälkeen.