Kuskin olisi pitänyt antaa suojatien käyttäjille esteetön kulku.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä videon, jolla nähdään valitettavan yleinen virhe.
Videolla henkilöauton kuljettaja ohitti suojatien pysähtymättä, vaikka viereisellä kaistalla oli pysähdyksissä auto – tässä tapauksessa vielä poliisiauto.
Kuskin olisi pitänyt pysähtyä ja antaa esteetön kulku suojatietä ylittäneille.
– 24 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta, kortti hyllylle, Pasterstein kirjoittaa viestipalvelussa.