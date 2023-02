Kuinka pahasti pitää ajaa päin punaisia, että kortti lähtee? Ylikomisario Pasterstein kertoo tyypillisen rajan

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Pasterstein on viime viikkoina julkaissut runsaasti videoita punaisia päin ajavista autoilijoista. Osa on saanut teostaan päiväsakkoja, kun taas osa on määrätty väliaikaiseen ajokieltoon liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.