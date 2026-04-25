Petri palaa Salkkareihin – Esko Eerikäiseltä vihjaus tulevasta: "Edelleen juoksemassa poliisia karkuun"

0:59 Videolla: Esko Eerikäisen tatuoinnit ovat aiheuttaneet lisätöitä Salkkareiden maskeeraajille – paljastaa, mistä ulkoisesta asiasta ei luovu roolihahmonsa vuoksi

Julkaistu 25.04.2026 08:01

Esko Eerikäisen Petri-hahmo palaa Salkkareihin. Esko Eerikäisen esittämä Petri Simola tekee paluun Salatut elämät -sarjaan ensi viikolla. Hahmon paluusta Pihlajakadulle tiedotettiin jo tammikuussa Salkkareiden synttärilehdistötilaisuudessa. Eerikäinen kertoi MTV Uutisille Salkkareiden tammikuisessa juhlalehdistötilaisuudessa olevansa valtavan mielissään paluustaan suosikkisarjaan. – Ihan kuin täältä ei olisi koskaan lähtenytkään. Tämä työporukka on ihan supermukava. Heti ensimmäisestä kuvauspäivästä lähtien sanottiin, että "Hei, ihanaa, että tulit takaisin", Eerikäinen kertoi tuolloin. Esko Eerikäisen esittämä Petri lähti Pihlajakadulta pakoon virkavaltaa. Lue myös: Salkkarit-juonipaljastukset julki! Hahmot jättävät Pihlajakadun – yksi tekee paluun Petri nähtiin Salkkareissa viimeksi vuonna 2024. Tuolloin hahmo ajautui lain väärälle puolelle ja sekaantui huumebisneksiin. Petrin ja

Pete Latun

esittämän Kallen tiet erkanivat dramaattisissa tunnelmissa, kun Petri lähti karkuun virkavaltaa.

– Saapuessaan takaisin hän on edelleen juoksemassa poliisia karkuun. Sanotaan näin, että aika paljon kaikennäköistä yllätystä tulee olemaan, Eerikäinen vihjasi hahmonsa tulevista kuvioista.

Eerikäiselle on sadellut positiivista palautetta sarjan katsojilta. Hänen mukanaolonsa Salkkareissa on palautteiden perusteella ollut iloinen yllätys monelle, ja miestä onkin kiitelty siitä, miten hän on Petriä esittänyt.

Toisinaan Eerikäiseltä on myös tivattu, miksi "hän" särki Kallen sydämen, ja että "hänen" takiaan Kalle ratkesi ryyppäämään.

– Monet hardcore-fanit elävät sitä maailmaa. Hahmo on niin tunteita herättävä ja kohtalot ovat kovia. Puhumme oikeasti isoista asioista: alkoholismista ja päihteistä. Mielestäni sen kuuluukin herättää tunteita, hän sanoi.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. MTV Katsomo+ -tilaajille viikon jaksot aina ennakkoon perjantaisin.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla.

