Esko Eerikäisen Petri-hahmo palaa Salkkareihin.
Esko Eerikäisen esittämä Petri Simola tekee paluun Salatut elämät -sarjaan ensi viikolla. Hahmon paluusta Pihlajakadulle tiedotettiin jo tammikuussa Salkkareiden synttärilehdistötilaisuudessa.
Eerikäinen kertoi MTV Uutisille Salkkareiden tammikuisessa juhlalehdistötilaisuudessa olevansa valtavan mielissään paluustaan suosikkisarjaan.
– Ihan kuin täältä ei olisi koskaan lähtenytkään. Tämä työporukka on ihan supermukava. Heti ensimmäisestä kuvauspäivästä lähtien sanottiin, että "Hei, ihanaa, että tulit takaisin", Eerikäinen kertoi tuolloin.
Esko Eerikäisen esittämä Petri lähti Pihlajakadulta pakoon virkavaltaa.
Lue myös: Salkkarit-juonipaljastukset julki! Hahmot jättävät Pihlajakadun – yksi tekee paluun
Petri nähtiin Salkkareissa viimeksi vuonna 2024. Tuolloin hahmo ajautui lain väärälle puolelle ja sekaantui huumebisneksiin. Petrin ja