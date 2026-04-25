Suomi pääsi mitaleille cheerleadingin maailmanmestaruuskilpailuissa.
Suomen naisten cheer-maajoukkue on saanut MM-hopeaa Yhdysvaltojen Orlandossa kisatussa finaalissa.
Suomen joukkue jäi alle kahden pisteen päähän kultamitalin voittaneesta Yhdysvaltojen joukkueesta. Suomen cheerleadingliiton mukaan ohjelmat olivat hyvin samaa tasoa, mutta lopputulos kääntyi lopulta Yhdysvaltojen hyväksi permantoakrobatiassa.
Yhdysvallat sai naisten cheer-sarjassa tasan 88 pistettä. Hopeamitalille taipunut Suomi sai 86.79 pistettä ja pronssille yltänyt Ruotsi 84.36 pistettä.
Suomen sekacheer-maajoukkue ylsi sekacheer-sarjan viidenneksi. Voiton vei tässäkin sarjassa Yhdysvallat.
Eilen Suomen tyttöjen cheer-maajoukkue sai niin ikään hopeaa.