Kirja-arvio: Mafia on Italian jalkapallon uusin murhe

Anton Monti: Ultrat. Väkivalta ja mafia Italian jalkapallossa. (S & S 2026). 205 s. Leijonien luola eli Fossa dei Leoni kannatti AC Milania Euroopan yhdestä hulluista vuosista 1968 vuoteen 2005. Se oli Italian ensimmäinen ultra-ryhmä. Jalkapallossa ultrat ovat kiihkeimpiä ja järjestäytyneitä seurakannattajia. Jalkapallokatsomossa saapasmaassa istunut on voinut huomata, että ultrat näkyvät ja kuuluvat stadionin kaarteessa tai päädyssä. Seuralla on yleensä useita ultraryhmiä, joille ryhmässä oleminen on elämäntapa. Ultrakulttuuri on levinnyt maailmalle, Suomea myöten. Mutta se siis syntyi paikallisidentiteettien Italiassa. Ultrakulttuuri muuttunut paljon Tietokirjailija Anton Monti kertoo, kuinka kulttuuri on muuttunut yhteiskunnan muutosten myötä – niin politiikan, mafiarikollisuuden, kaupallisuuden kuin englantilaisen fanituskulttuurin keskellä. Kirjan ensimmäisessä osassa Monti avaa usean perinteisen suuren seuran ultratoimintaa ja niihin liittyviä dramaattisia ja väkivaltaisia yksittäisiä tapauksia. Mafia, erityisesti etelän Calabriasta levinnyt ’Ndrangheta on noussut esittämään keskeistä roolia. Joitakin näitä väkivaltatapauksia on uutisoitu Suomessakin, mutta ne ovat olennaisia ultraskenen muutoksen kuvauksessa. Mafia haluaa ultrien harmaan talouden

Jalkapallossa liikkuu paljon rahaa harmaasti ja suorastaan laittomasti: Seuroilta saatujen lippujen jälleenmyynnistä ja parkkipaikkamaksujen ottamisesta fanituotekauppaan ja ruoan ja juoman myyntiin, sekä huumeisiin.

Näiden pyörittämien on ollut ultrien hallussa, mutta mafia on haistanut rahan ja vallan.

Toisessa osassa Monti kokoaa ja analysoi ytimekkäästi ensimmäisessä osassa jo tarjoamiaan yksityiskohtia ja anekdootteja.

Muutosten monta vuosikymmentä

Eteneminen vuosikymmenittäin toimii nasevasti, koska yhteiskunnalliset suuret ja dynaamiset muutokset osuvat karkeasti samaan aikarytmiin: 1960-luvun nuorisokulttuurin synnystä seuraavan vuosikymmenen poliittisen väkivaltaan, 1980-luvun ultrien kulta-ajasta kohti seuraavien vuosikymmenien (läpi)kaupallistumista, yleisökontrollia ja ultraryhmien oikeistolaistumista, ja viime vuosikymmenen rappioon (infrastruktuuri ja katsojamäärien lasku). Uusimpana murheena ovat mafiat.

Monti myös esittelee ultrakulttuurin sosiologiaa: periaatteita, asenteita, kunnia- ja itsekäsitystä, ikäjakaumaa, suhdetta toisiin ultraryhmiin ja virkavaltaan. Naisia on myös mukana. Sanottakoon, että ultraryhmillä on huonoimmillaan kiristyksenomaisen ote seuroista ja yksittäisten ottelujen kulusta.

Kirjan toisen osan voi hyvin lukea ensin, erityisesti jos ultrat ja Italian lähihistoria eivät ole tuttua.

Ultrakulttuuri otetaan vakavasti myös akateemisessa tutkimuksessa. Näinä aikoina kyse on noin 60 000 tiukimmasta jalkapallofanista, jotka kuuluvat noin 300 ultraryhmään, arvioivat maan viranomaiset. Vähemmän kuin parhaina vuosina, mutta silti paljon.

Ultrat eivät siis katoa Italian stadioneilta. Se on ottelutunnelmalle hyvä asia.

