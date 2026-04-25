Kokki ja MasterChef Suomi -tuomari Henri Alén jakoi torstaina grillaus- ja maustamisvinkkejään Lidlin järjestämässä lehdistötilaisuudessa. Alén kertoi itse olevansa melko "geneerinen" grillaaja, eli päätyvänsä usein grillaamaan samoja vanhoja suosikkejaan.
– Ei tarvitse kenenkään tuntea huonoa omaatuntoa siitä, jos pyörii ne samat asiat grillissä, Alén lohdutti.
Perunasalaatin ja tsatsikin "salainen ainesosa"
Kokki paljasti myös oman perheensä ehdottomat lisukesuosikit grilliruoille. Alénin mukaan tarjolla on hyvin usein perunasalaattia tai tsatsikia.
Molemmissa lisukkeissa on myös sama "salainen ainesosa": lipstikka.
Lipstikalla voi korvata ruoanlaitossa vaikka lihaliemikuution.
– Pihallani kasvaa iso lipstikkapuska, Alén kertoi torstain tilaisuudessa.
Mikä ihmeen lipstikka?
Lipstikka, liperi eli rohtoliperi on vanha perinnekasvi, jota löytyy usein vanhoista pihapiireistä,