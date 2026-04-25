Mikael Granlund oli huippuiskussa, kun hänen edustamansa Anaheim Ducks kukisti NHL:n pudotuspeliottelussa Edmonton Oilersin maalein 7–4.

Konkari Granlund vastasi joukkueensa 2–1-johtomaalista. Granlund napautti kiekon Edmontonin alivoimaneliön keskeltä verkkoon avauserän loppupuolella.

Maalinsa päälle Granlund saalisti pelissä vielä kolme syöttöpistettä. Granlund valittiin lopulta ottelun ykköstähdeksi.

Edmontonin Kasperi Kapanenkin onnistui pelissä maalinteossa. Kapanen toi Edmontonin 2–2-tasoihin komealla rannelaukauksellaan toisessa erässä.

0:33 Kasperi Kapaselta näyttävä sivallus – pudotuspelikevään kolmas maali syntyi komealla kudilla (Video: NHL.com)

Maali oli Kapaselle jo pudotuspelikevään kolmas.

Voiton myötä Anaheim siirtyi ottelusarjassa 2–1-johtoon.

Yön muissa otteluissa Montreal Canadiens löi Tampa Bay Lightningin jatkoerässä 3–2 ja siirtyi ottelusarjassa 2–1-johtoon. Utah Mammoth puolestaan kukisti Vegas Golden Knightsin 4–2 ja johtaa sarjaa nyt voitoin 2–1.