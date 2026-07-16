Poliisi epäilee törkeää ryöstöä Hämeenlinnassa.
Hämeenlinnassa sijaitsevassa K‑Market Nuppolassa tapahtui torstaina noin kello 15 epäilty törkeä ryöstö. Naamioitunut mies oli puukolla uhkaamalla vienyt kassasta noin 400 euroa.
Epäilty tekijä oli poistunut paikalta ennen poliisien saapumista. Poliisi sai tuntomerkkejä epäillystä tekijästä ja tämän ajoneuvosta. Ajoneuvo löydettiin myöhemmin vihjeiden perusteella läheltä tien varresta.
Tämän havainnon jälkeen parikymppinen epäilty tavoitettiin yksityisasunnosta. Kiinniotto sujui rauhallisesti, eikä teosta epäillä muita henkilöitä.
Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä törkeä ryöstö.