Mauri Peltokangas: Kaahasin selvin päin – vaikenee toistuvien liikennerikosten vaikutuksista valiokuntapestiinsä

Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja ei kertomansa mukaan tiedä, kuinka kauan hänen korttinsa on hyllyllä.

Kansanedustaja Mauri Peltokangas (ps.) kertoo olleensa selvin päin ajaessaan ylinopeutta kuluneena kesänä Pirkanmaalla.

Peltokankaan ajokortti joutui hyllylle tapauksen vuoksi. Peltokangas kertoi torstaina STT:lle tekstiviestillä, ettei tiedä, kuinka kauan hänen korttinsa on hyllyllä.

Peltokangas ei vastannut STT:n kysymykseen siitä, kuinka suurta ylinopeutta hän ajoi jäädessään kiinni. Hän ei myöskään kertonut kiinnijäämisen ajankohtaa,

Peltokangas kertoi viime viikonloppuna Facebookissa "lipsauttaneensa" ylinopeuden Virrat–Kuru-välillä poliisin tullessa vastaan.

– Kortti pois ja morjens. Ei alkeellisempaa ja typerämpää virhettä voi mies tehdä. Saa haukkua. Otan opiksi, Peltokangas kirjoitti Facebookissa.

Peltokankaan kortti on joutunut hyllylle ainakin kaksi kertaa aiemmin.

Edellisen kerran poliisi otti Peltokankaalta ajokortin pois viime vuonna, kun hän ajoi kertomansa mukaan poliisin tutkaan 57 kilometrin ylinopeuden. Vuonna 2022 hän puolestaan ajoi 140 kilometrin tuntivauhtia moottoritiellä, jossa talvinopeusrajoitus oli 100 kilometriä tunnissa.

Peltokangas on toisen kauden kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä. Hän toimii eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana. Eduskunnan hallintovaliokunta käsittelee muun muassa Suomen sisäiseen turvallisuuteen liittyviä asioita.

Peltokangas ei vastannut STT:n kysymykseen siitä, miten toistuva kiinnijääminen suuresta ylinopeudesta vaikuttaa hänen edellytyksiinsä toimia hallintovaliokunnan puheenjohtajana.