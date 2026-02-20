Wille Rydman nimitettiin tänään sosiaali- ja terveysministeriksi.

Perussuomalaisten Wille Rydman nimitettiin tänään sosiaali- ja terveysministeriksi. Samalla väistyvä sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso vapautettiin tehtävästä.



Presidentti Alexander Stubb nimitti Rydmanin uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi keskipäivän jälkeen presidentin esittelyssä Valtioneuvoston linnassa.



Rydman ei vannonut virkavalaa, koska hän on toiminut istuvan hallituksen ministerinä jo aiemmin. Rydman toimi elinkeinoministerinä viime kesään saakka.



Juuso kertoi noin viikko sitten eroavansa tehtävästään ja jäävänsä sairauslomalle.