Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää toipuu onnistuneesta sydänleikkauksesta Tampereen Sydänsairaalassa.

Mäenpää kertoo kuulumisistaan sairaalasta sosiaalisessa mediassa.





Mäenpää kertoo olleensa kivuissa sen jälkeen, kun hänen lääkemääräänsä päätettiin pienentää perjantaina. Perjantain hän vietti sairaalassa ilman kipuja.

– Yskiessä sattuu tuohon rintalastaan. Kehossa noin 7 litraa nestettä. Ilmaa kans sen verran mahas että näytän ihan Michelin-ukolta, Mäenpää luettelee.

Mäenpää jäi pitkälle sairauslomalle eduskunnasta maaliskuun lopulla. Helsingin Sanomat kertoi aiemmin, että Mäenpää on todennäköisesti poissa kesäkuun loppuun saakka, mutta sairausloma voi kestää pidempäänkin.