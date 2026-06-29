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Maaria Haveriselle tehtiin mahalaukun ohitusleikkaus | MTV Uutiset



Maarian annoskoko oli 0,5 desilitraa: "Tämä on loppuelämän mittainen matka" Painava häpeä -dokumentissa seurataan Maarian matkaa kohti lihavuusleikkausta. Julkaistu 29.06.2026 09:33 Terhi Romo Maaria Haverinen kokeili lukuisia keinoja terveellisemmän elämän toivossa, mutta tulokset eivät olleet pysyviä. Viime tammikuussa hänelle tehtiin mahalaukun ohitusleikkaus. – Voin todella hyvin tällä hetkellä. Paremmin kuin ennen leikkausta. Kyllä tämä on ollut käänteentekevää, Maaria Haverinen kertoi SuomiAreena tänään -ohjelmassa torstaina. Maaria haluaa kumota myytin siitä, että ylipaino olisi osoitus tahdon puutteesta. – Haluan sanoa kaikille, että älkää ajatelko noin. – Täytyy yrittää muistaa, että kaikki meistä ovat yksilöitä, ja jokaisella on oma tarinansa ja taustansa. Asian ytimessä.doc – Painava häpeä 35-vuotias perheenäiti Maaria on laittanut oman hyvinvointinsa taka-alalle pitkään. Itsensä laiminlyöntiin ja omaan kehoon liittyy paljon häpeää. Kolme vuotta sitten Maaria päätti muuttaa elämänsä suunnan ja pitkän prosessin jälkeen edessä on viimeinen keino – lihavuusleikkaus. 21:27 Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla. Maarian matkaa kohti lihavuusleikkausta seurataan Asian ytimessä.doc -sarjan dokumentissa Painava häpeä. Maaria avaa dokumentissa taustojaan avoimesti ja siinä nähdään myös, kuinka itse leikkaus tapahtuu.

Maaria kertoo olevansa iloinen dokumenttiin osallistumisesta ja siitä seuranneesta palautteesta.

– Ajattelin, että jos pystyn edes vähän antamaan vertaistukea niille, ketkä kamppailevat samojen asioiden kanssa, olen onnistunut.

Heti liikkeelle

Maarian lihavuusleikkauksesta on pian puoli vuotta. Hän kertoo, että leikkaus on muuttanut arkea.

Muutama leikkauksen jälkeinen päivä meni kipulääkkeiden turvin. Sitten Maaria lähti liikkumaan.

– Olin tosi väsynyt. Tarvitsin lepoa, mutta oli äärimmäisen tärkeää, että ei jäänyt sängynpohjalle makaamaan.

Loppuelämän mittainen matka

Maaria kertoo, että eron entiseen huomaa selvästi. Liikkuminen leikkauksen jälkeen on helpompaa. Erityisen iloinen hän on siitä, kuinka jaksaa touhuta omien lasten kanssa paremmin kuin aiemmin.

Ennen leikkausta Maarialla oli tarkka ruokavalio. Hänen täytyi pudottaa viisi prosenttia kehonpainosta ennen leikkausta. Myös leikkauksen jälkeen ruokavalioon on täytynyt kiinnittää huomiota.

Painava häpeä -dokumentissa tavataan Maaria ennen ja jälkeen leikkauksen.

Leikkauksen jälkeen Maaria annoskoko oli noin 0,5 desilitraa, nyt se on 1,5 desilitraa. Keskiössä ovat proteiinit.

– Tällä hetkellä syön viidesti päivässä, samassa syklissä muun perheen kanssa.

Vaikka itse leikkaus onkin nyt takana, matka ei lopu tähän. Maarian paino on tippunut leikkauksen jälkeen noin 15 kiloa. Yhteensä paino on pudonnut jo 30 kiloa.

– Tämä on ehdottomasti loppuelämän mittainen matka, mutta sanoisin, että olen tavoitepainossa ehkä noin kahden vuoden päästä.

27:47 SuomiAreena: Lihavuusleikkauksen läpikäynyt Maaria sekä muotiasiantuntija Sami Sykkö kertovat kuulumisistaan.