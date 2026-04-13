Samuel on yksi Love Island Suomi -ohjelman saarelaisista.
Musikaalinen Samuel, 22, etsii rakkautta Love Island Suomi -ohjelmassa. Samuel kuvailee itseään heittäytyjäksi ja ystävälliseksi persoonaksi. Hän opiskelee energiatekniikan diplomi-insinööriksi, ja hän on tehnyt sijaisuuksia opettajana opintojen ohella.
Sinkkuna Samuel on viihtynyt puolisen vuotta ja hän kuvailee entistä suhdettaan on-off-tyyppiseksi.
– Se kariutui siihen, että vaikka hän henkilönä oli tosi jees, siitä puuttui sellainen kipinä semmoiseen pidempään, Samuel kertoi viime syksynä MTV:n haastattelussa.
Samuelilla on vastaus valmiina kysyttäessä, millaista kumppania hän etsii. Tarkkoja ulkonäkökriteereitä Samuelilla ei ole.
– Etsin sellaista, joka on määrätietoinen ja tosi autenttinen itselleen, totta kai myös kaunis. Semmoinen luotettava, jolle voisi itse avautua myös. Semmoinen, kenen kanssa voisi asettua.
Samuel kuvailee itsensä hyviä ja huonoja puolia. Hän päättää aloittaa kuvailemalla itsensä huonot puolet ensin.
– Välillä on vaikeuksia saada asioita alkuun, esimerkiksi opinnoissa. Lisää huonoja puolia… Minusta tuntuu, että olen aika huliveli sillain, että siirryn asioista toiseen, keskittyminen ei ole ihan parhaita puolia. Ehkä on ollut hankaluuksi syvempien parisuhteiden rakentamisessa.