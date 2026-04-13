Hei Supermario -hittibiisin laulaja Samuel mukana Love Islandissa – tällaista kumppania hän etsii

– Välillä on vaikeuksia saada asioita alkuun, esimerkiksi opinnoissa. Lisää huonoja puolia… Minusta tuntuu, että olen aika huliveli sillain, että siirryn asioista toiseen, keskittyminen ei ole ihan parhaita puolia. Ehkä on ollut hankaluuksi syvempien parisuhteiden rakentamisessa.

Samuel kuvailee itsensä hyviä ja huonoja puolia. Hän päättää aloittaa kuvailemalla itsensä huonot puolet ensin.

– Etsin sellaista, joka on määrätietoinen ja tosi autenttinen itselleen, totta kai myös kaunis. Semmoinen luotettava, jolle voisi itse avautua myös. Semmoinen, kenen kanssa voisi asettua.

Samuelilla on vastaus valmiina kysyttäessä, millaista kumppania hän etsii. Tarkkoja ulkonäkökriteereitä Samuelilla ei ole.

Sinkkuna Samuel on viihtynyt puolisen vuotta ja hän kuvailee entistä suhdettaan on-off-tyyppiseksi.

Musikaalinen Samuel , 22, etsii rakkautta Love Island Suomi -ohjelmassa. Samuel kuvailee itseään heittäytyjäksi ja ystävälliseksi persoonaksi. Hän opiskelee energiatekniikan diplomi-insinööriksi, ja hän on tehnyt sijaisuuksia opettajana opintojen ohella.

– Hyvänä ja huonona puolena ainakin omasta mielestäni olen hauska. Myös ehkä pyrin olemaan huomaavainen ja helposti lähestyttävä sekä sellainen, joka pystyy hyvin kuuntelemaan toista ja ottamaan toisen huomioon.

Samuelin intohimo on musiikki ja hän kuvailee tekevänsä pop-pohjaista musiikkia.

– Itse lauleskelen ja minulla on pari tuottajakaveria, joiden kanssa olemme tehneet.

– Ehkä musiikki ja akateemisuus, jompaakumpaa niistä. Ainakin saisi tutkinnon valmiiksi. Vähän sitä, mitä Jaakko Kulta teki, että hänkin on Aallosta valmistunut diplomi-insinööri ja alkoi tehdä musajuttuja. Jos jossain vaiheessa musajuttu epäonnistuu, niin on joka tapauksessa tutkinto alla.