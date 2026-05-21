Miehen kerrotaan tavallisesti pysyttelevän tietyllä alueella.
Itä-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja miehestä, joka katosi keskiviikkona 20.5. Poliisi pyytää ilmoittamaan myös miehen nykyisestä olinpaikasta.
Viimeiset havainnot poliisin julkaisemassa kuvassa näkyvästä miehestä on tehty keskiviikkona varhain aamulla Vantaan Jokiniemessä.
Kadonnut on 64-vuotias, noin 160 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hento. Kadonneella on valkoiset juuri leikatut hiukset, valkoinen parta ja vaaleansiniset silmät.
Katoamishetkellä hänellä oli yllään vaalean beiget housut ja liivi sekä beige lippis.
Poliisin saamien tietojen mukaan mies kävelee paljon, mutta pysyttelee yleensä Tuusulassa Riihikallion alueella.
Kaikki havainnot kadonneesta ovat poliisille arvokkaita. Havainnot pyydetään ilmoittamaan yleiseen hätänumeroon 112.