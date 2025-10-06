Helsingin Hietalahdessa tapahtuneesta kuolemantapauksesta epäilty mies on vapautettu, kertoo poliisi.

Tapauksessa noin viisikymppinen nainen kuoli viime kuussa pudottuaan parvekkeelta viidennestä kerroksesta.

– Vangitsemisen erityisiä edellytyksiä ei enää ollut, joten Helsingin käräjäoikeus vapautti epäillyn, kertoo tutkinnanjohtaja Juha Piippo poliisin tiedotteessa.

Poliisi epäilee 59-vuotiasta miestä yhä taposta. Poliisi kertoo kuitenkin tiedotteessa, että se ei ole pystynyt sulkemaan pois mitään vaihtoehtoista tapahtumainkulkua. Asunnossa ei ollut putoamishetkellä muita kuin mies ja nainen.

Poliisi kertoo jatkaneensa tapauksen tutkintaa kuulusteluin ja teknisin tutkimuksin, ja tutkinta jatkuu edelleen.