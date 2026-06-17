Suomen johtava kaupallinen televisioyhtiö MTV ja jääkiekon SM-liiga ovat sopineet kotimaisen huippukiekon esitysoikeuksien jatkosta. Uuden viisivuotisen sopimuksen myötä Liiga-lähetyksiä nähdään yksinoikeudella MTV Katsomossa ja MTV:n tv-kanavilla kevääseen 2032 saakka.

MTV on vastannut Liiga-lähetysten televisioinnista vuodesta 2020 lähtien. Uusi sopimus takaa, että kotimaisen urheilun suosituin sarja Liiga näkyy MTV Katsomossa ja MTV:n kanavilla aina kauden 2031–32 loppuun saakka.

– MTV:n Liiga‑ohjelmisto tavoitti viime kaudella lähes 4,2 miljoonaa suomalaista – luvut puhuvat puolestaan. On mahtavaa, että MTV jatkaa Liiga-kiekon kotina, sillä olemme pitkäjänteisesti rakentaneet yhdessä Liigan kanssa modernia ja Suomen kiinnostavinta urheilukokonaisuutta. Tulevat vuodet ja Liigan sarjamuutokset luovat erinomaisen pohjan kiekkohuuman kasvulle entisestään, MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen hehkuttaa.

Nykyinen mediaoikeuksien sopimus kattaa vielä kauden 2026–27, niin kutsutun Liigan superkauden, jolloin ratkotaan asetelmia uutta sarjamuotoa varten. Kaudesta 2027–28 alkaen Liiga siirtyy uuteen kaksitasoiseen sarjajärjestelmään, jossa suora nousu ja putoaminen liigojen välillä kiristää kilpailua entisestään. MTV:n sopimus kattaa kaikki ottelut molemmista sarjoista.

– Olemme totta kai erittäin tyytyväisiä. Monivuotinen jatko antaa Liigan historialliselle sarjajärjestelmäuudistukselle hyvän lähtölaukauksen ja tuo vakautta toimintaympäristöön, Liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä sanoo.

Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen korostaa Liigan ja MTV:n tiiviin yhteistyön nousevan erityisen suureen rooliin uuden aikakauden kynnyksellä.

– MTV on ollut meille hieno kumppani. Tunnemme toisemme hyvin ja ymmärrämme, millaista muutosta kohti olemme suomalaisessa huippukiekkoilussa matkalla. Se antaa vahvan perustan kehitystyölle uudenlaisessa ympäristössä, Pulkkinen sanoo.