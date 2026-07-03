Kesäinen mansikkajäätelö valmistuu helposti ilman jäätelökonetta!
Suomalaiset toden totta rakastavat jäätelöä, ja meillä syödään sitä vuosittain jopa 12–13 litraa henkeä kohden. Suomalaisten jäätelömakusuosikkeihin lukeutuvat muun muassa suklaa, lakritsi, kinuski, vanilja ja mansikka.
Jäätelö maistuu erityisesti lämpimällä säällä. Nyt onkin hyvä hetki testata jätskin valmistamista itse!
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Itse tehty mansikkajäätelö
Itse tehtyyn jäätelöön tarvitset vain muutaman raaka-aineen: jätskin salaisuus piilee kondensoidussa maidossa, joka lisätään vatkatun kuohukerman joukkoon. Sitten voit maustaa jäätelösi haluamallasi tavalla.
Kokeile kotona esimerkiksi Hellapoliisina tunnetun Kati Jaakosen mansikkajäätelöä
– Itse valmistetut jäätelöt voit maustaa sesongin marjoilla, hienonnetuilla karamelleilla, suklaarouheella, keksinmuruilla ja yrteillä. Tämä mansikkajäätelö on tehty kotimaisista mansikoista, Kati on kertonut jäätelöohjeestaan.
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