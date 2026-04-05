Taklauksellaan linjatuomarin kumoon torpannut futari vain paineli pois.
Jalkapalloilija Mehmet Manisin käytös Turkin kolmannen sarjaportaan ottelussa on herättänyt närää.
Mardin 1969 Sporia edustava Manis taklasi lauantaina sivurajan tuntumassa kumoon Bursasporin Ilhan Depen, joka ehti juuri potkaista pallon eteenpäin.
Vieressä oli juoksemassa naispuolinen linjatuomari Esra Arikboga, jonka Manis tuli myös kolanneeksi voimakkaalla taklauksellaan nurin.
Kumpikaan turkkilaisista pelureista ei yrittänyt auttaa kaatunutta linjatuomaria.
Manis sen sijaan paineli vähät välittämättä välittömästi tiehensä.
Marca huomioi Arikbogan saaneen suullista tukea vain erotuomari Abdullah Bugra Taskinsoylta.
Espanjalaislehti noteeraa Depen vaihtaneen sentään muutaman sanan linjatuomarin kanssa, joskaan "sekään ei vaikuttanut aidolta solidaarisuuden osoitukselta". Pelaaja näytti lähinnä protestoineen vastustajansa taklausta.
Episodi on Marcan sanoin herättänyt raivoa "kahden ammattilaisen täydellisen tahdittomuuden vuoksi".
Kotijoukkue Bursaspor voitti matsin 2–0.