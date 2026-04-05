Kotijoukkue Kiekko-Espoo on voittanut HPK:n 3–2 jääkiekon naisten Auroraliigan viidennessä finaalipelissä. Kiekko-Espoo johtaa loppuottelusarjaa voitoin 3–2, kun mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.
Espoolaisryhmä saattaa varmistaa Suomen mestaruutensa ensi keskiviikkona Hämeenlinnassa.
Emma Nuutinen teki sunnuntaina Kiekko-Espoolle kaksi osumaa ja Karoliina Rantamäki viimeisteli ottelun avausmaalin. Nuutisen maaleista ensimmäinen syntyi rangaistuslaukauksesta.
Nuutisen voittomaalia oli syöttämässä Anni Montosen ohella Minnamari "Minttu" Tuominen, joka oli ollut koko kauden pelaamatta mutta jonka Kiekko-Espoo kiinnitti eilen loppukauden sopimuksella pelaajavahvuuteensa. Moninkertainen arvokisamitalisti ja Suomen mestari oli toiminut aiemmin tällä kaudella espoolaisten fysiikkavalmentajana.
Kiekko-Espoo oli voittanut ensimmäiset kaksi finaalia mutta hävinnyt sen jälkeen seuraavat kaksi ennen tätä ottelua.
Minttu Tuominen palasi tositoimiin.Lehtikuva
Hämeenlinnalaisten maaleista vastasivat Heta Seikkula ja Eva Lamberg.