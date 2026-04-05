Läheltä Timo Herrasen ohittanut pakettiautoilija avasi oven juuri hänen vieressään.

Ilmavoimien komentaja Timo Herranen kertoo viestipalvelu X:ssä hurjankuuloisesta kokemuksestaan tien päällä Jyväskylässä.

Herranen kirjoittaa olleensa pyörälenkillä, kun suurikokoinen punainen pakettiauto ajoi hänen vierestään turhan läheltä.

– Menen vanhaa nelostietä, joka ei siis ole valtaväylä eikä siinä ole pyörätietä. Takaa kuulen, että iso auto lähestyy, Herranen kertoo.

– Kaveri ajaa läheltä ja avaa apukuskin ovea ilmeisesti osuakseen tai pelotellakseen tai antaakseen opetuksen pyöräilijälle.

Pakettiauton ovi ei onneksi osunut.

Herranen kirjoittaa, että hän ei ole kokenut vastaavaa 40 vuoden ajamisen aikana. Hän kehottaakin ihmisiä malttiin tiellä.

– Luulen, että sinne mahtuvat pyörät ja autot, kun ollaan fiksuja.

Timo Herranen on toiminut Suomen ilmavoimien komentajana vuodesta 2024, jolloin hänet ylennettiin kenraalimajuriksi. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Ilmavoimien esikuntapäällikkönä ja Karjalan lennoston komentajana.