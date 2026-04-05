Free Willy -elokuva nosti Jason James Ricterin julkisuuteen 90-luvulla.

Jason James Richter nousi kuuluisuuteen vasta 13-vuotiaana lapsitähtenä. Richter tähditti koko perheen suosittuja Free Willy -elokuvia. Ensimmäinen osa ilmestyi yli 32 vuotta sitten vuonna 1993.

Richter näytteli Free Willyssä ja sitä seuranneissa kahdessa jatko-osassa vuonna 1995 ja 1997 Jesseä, joka ystävystyy miekkavalas Willyn kanssa ja päättää pelastaa tämän hengen.

Richter on nykyään 46-vuotias. Hän on jatkanut näyttelijänuraansa harvakseltaan tehden satunnaisia tv-rooleja sekä elokuvarooleja.