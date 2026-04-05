Tommi Mannisen nakkiviritelmä sopii vaikka aamiaisherkuksi.

Toimittaja Tommi Manninen tunnetaan myös somevaikuttaja The Mannisena, joka testaa mitä erikoisempia sosiaalisen median hittireseptejä. Manninen vieraili maaliskuussa Huomenta Suomessa kertomassa kuulumisiaan ja maistatti samalla juontajilla tekemiään someherkkuja.

Niina Backmanin ja Joanna Kuvajan tehtävänä oli muun muassa tunnistaa, minkä erikoisen ainesosan Manninen oli sujauttanut muutaman raaka-aineen suklaakakkuun.

Helppo nakkitriangeli: "Ihan törkeän hyvä"

Manninen oli loihtinut lähetykseen myös niin sanotun nakkitriangelin.

– Jos jotakin tämä muistuttaa, niin tämä on nakkipiilo. Tässä on keskellä juustoa, kananmunaa, tomaattia, paprikaa...ja sitten tänne on väännetty tortillataikinaan muutama nakki, Manninen selosti.

Juontajatkin vaikuttuivat somekokin yksinkertaisesta herkusta.

– Ihan törkeän hyvä! Niina Backman hehkutti.

–Tyhmän hyvä! Tämä on sellainen, että jos 8-vuotias Tommi pääsisi aikuisen Tommin lompakolla keittiöön, niin tällaisia tekisin, Manninen nauroi.