Omaa kuolemaa kannattaa ajatella, neuvoo Päivi – yhteen riskiin suomalainen on varautunut heikoimmin

Miten omaan poismenoonsa voisi varautua? Johtava asiantuntija Päivi Luna kehottaa keskustelemaan kuolemasta ja esimerkiksi siitä, mitä perheen lainoille tapahtuisi, jos toinen huoltaja menehtyisi.

Kuolema on jokaisella edessä ennemmin tai myöhemmin.

Kerroimme aiemmin oikeuslääkäri Anni Oksalasta. Kun hän kertoo ammattinsa, kuulijat eivät ohita sitä koskaan ilman reaktioita: "Apua, teetkö sinä ruumiinavauksia? Eikö se ole kamalaa?"

Kuoleman ajatteleminen voi tuntua hankalalta, pahaltakin.

– Se on ollut tabu tässä modernissa ajassa. Toki aikaisemmin on puhuttu enemmän, kun kuolema on ollut enemmän läsnä, johtava asiantuntija Päivi Luna kuvaa Huomenta Suomessa.

Asian ytimessä.doc: Kuolleiden lääkäri Uusimmassa Asian ytimessä -dokumentissa tutustutaan oikeuslääkärin työhön.



Parikymmentä vuotta oikeuslääkärinä toiminut Anni Oksala on avannut työuransa aikana noin 6 000 vainajaa.



Hän toivoo, että kuolemasta puhuttaisiin enemmän. Katso koko dokumentti alta. 25:28

Dokumentin katsominen vaatii maksuttoman MTV Katsomo -kirjautumisen.

"Se pidetään pois mielestä, siitä ei perheissä puhuta"

Nykyihmiselle kuolema on läsnä uutisten, otsikoiden, vaikkapa mainosten tai talouden kautta. Se on kuitenkin eri asia kuin oman poismenon pohtiminen.

– Se pidetään pois mielestä, siitä ei perheissä puhuta. Se ei ole tyypillinen keskustelun aihe, Luna sanoo.

Yksi syy lienee se, ettei kuolema ole ollut pitkään aikaan läsnä perheissä, vaan yhteiskunta on huolehtinut siitä. Oma vanheneminen tai ikääntyminen ei välttämättä edes lipsahda tietoiseen mieleen.

– Ylipäänsä varautuminen ja ennakointi voisivat ja [niiden] pitäisi pitää sisällään riskeihin varautumisen ja myös kuoleman käsittämisen.

Tämä on suurin suomalaisia työikäisiä koskettava riski kuoleman suhteen

Uskovan elämä sen sijaan ei pääty kuolemaan. Ajatus tuonpuoleisesta voi tuoda lohtua.

– On tietenkin tärkeää, että suhde siihen kuolemaan on myös henkilökohtaisesti rakennettu, Luna kuvaa.

Kukaan ei kuitenkaan ole kuolematon, eikä kuoleman saapuminen katso kelloa.

– Suurin suomalaisia työikäisiä koskettava riski on esimerkiksi perheen huoltajan kuolema, johon on heikommin varauduttu taloudellisesti.

Mitä ylipäätään on taloudellinen varautuminen kuoleman varalle? Mitä esimerkiksi lainoille pitäisi tehdä? Miksi kuolemaa pitäisi ajatella? Mihin Suomessa kuollaan? Katso koko keskustelu videolta jutun alussa.

Lue myös:

Katso myös: Jukka menetti poikansa, mutta surunvalittelut esitettiin tämän äidille – "Mies on ikään kuin haavoittumaton"

11:01 Miten Jukka hoiti suruaan poikansa kuoleman jälkeen? Miten "bonusisä" toivoisi suruunsa suhtauduttavan? Onko surulla sukupuoli?