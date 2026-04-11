Onnettomuuden uhria ei tarvitse pyrkiä siirtämään pois ajoneuvosta, ellei ajoneuvo ole syttynyt palamaan.

Jos satut ensimmäisten joukossa kolaripaikalle, on hyvä tietää jo ennakkoon, miten tilanteessa tulee toimia. Pitääkö kolariauton uhri esimerkiksi pyrkiä siirtämään ajoneuvosta pois?

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palusmestari Samuli Piipposen mukaan ei tarvitse, jos siirtoon ei ole pakollista tarvetta.

– Esimerkiksi, että se ajoneuvo on syttynyt palamaan tai muuta, niin silloin tietenkin se henkilö täytyy saada sieltä ajoneuvosta aika semmoisella ronskillakin otteella, niin sanotusti hätäsiirrolla, ulos sieltä autosta, Piipponen kertoi Huomenta Suomen aamussa.

– Jos siinä ei ole mitään muita syitä, minkä takia se henkilö ei voisi istua siellä autossa, niin ei häntä tarvitse väkisin sieltä ruveta ottamaan pois, Piipponen sanoo.

"Hälyttävä merkki"

Henkilöltä voi kuitenkin kysyä, pystyykö hän liikkumaan.

– Jos hän pystyy liikkumaan, hän saa kyllä itse liikkua.

Palomestarin mukaan ihmiset yleensä pyrkivätkin itse poistumaan ajoneuvosta. Jos näin ei toimita, saattaa se viitata vakaviinkin vammoihin.

– Jos he istuvat vielä siellä ajoneuvossa, kun siihen tilannepaikalle menee, niin se on ehkä sellainen hälyttävä merkki.