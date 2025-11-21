Vuoden sankarikuljettajan nopea toiminta esti laajemmat henkilövahingot onnettomuudessa heinäkuussa.
Euralainen ammattikuljettaja Tarutuuli Maikola palkittiin torstaina Vuoden 2025 Sankarikuljettajaksi Helsingissä järjestetyssä Ammattina Sankari -gaalassa.
Maikola ei ollut jäänyt epäröimään, kun hän saapui sattumalta onnettomuuspaikalle.
Maikola oli tiedotteen mukaan ajellut heinäkuisena sunnuntai-iltapäivänä Uudestakaupungista kohti Siilinjärveä. Viitostietä lähestyessään hän kiinnitti huomiota vastaantulevien autojen vähäiseen määrään.
– Pian huomasin levikkeelle pysäköidyt henkilöautot sekä niiden takaa nousevan savupatsaan, joten pysäytin apulantakuormassa olleen ajokkini. Samassa paikalle juoksi rouva kysyen, onko minulla sammutinta, hän kertoo tiedotteessa.
Savu oli peräisin pientarella olevasta, katolleen ajautuneesta autosta.
– Totesin, että nyt on tosi kyseessä! Hyppäsin alas ohjaamosta ja otin kantoon käsisammuttimet autosta. Juoksin sammuttimien kanssa onnettomuusauton luo ja tyhjensin kuuden kilon sammuttimen konepellin välistä moottoritilaan.
Maikola varmisteli palon sammumista samalla, kun muut paikallaolijat auttoivat kuljettajan ulos ajoneuvosta.
– Muistan vieläkin, kuinka kuumottava tuo tilanne oli niin kuvainnollisesti kuin konkreettisestikin, sillä moottoritilasta taivasta kohti kohonneet liekit tuntuivat kasvoja vasten todella kuumilta.