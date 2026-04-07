Palomestari muistuttaa, että jokaisella on velvollisuus auttaa onnettomuuteen joutunutta omien kykyjensä mukaan.

Moni saattaa pohtia, osaisiko toimia, jos liikenteessä näkee vaikkapa auton ajavan ulos tieltä tai kolaroivan toiseen. Onko jokaisella velvollisuus auttaa?

– Ihan tieliikennelain puolelta tulee jo velvollisuus siihen, että onnettomuustilanteessa jokaisen on omien taitojen ja kykyjen mukaan autettava tätä onnettomuuden osallista, kertoi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomestari Samuli Piipponen viime torstaina Huomenta Suomen lähetyksessä.

Piipponen huomauttaa, että vaikkei lainsäädäntöäkään olisi, kuuluu normaaleihin hyviin käytöstapoihin ja inhimilliseen toimintaan se, että jokainen auttaa omien kykyjensä mukaan.

Älä aiheuta lisää onnettomuuksia – "Ensisijainen juttu"

Yksi oleellinen seikka, johon tulee kiinnittää huomiota, on se, ettei omalla toiminnallaan aiheuta lisää onnettomuuksia.

– Lähtökohtahan on se, että onnettomuus on jo tapahtunut ja tavallaan se tilanne, mikä on sattunut, niin pyritään pitämään se sellaisena, ettei sinne tule enää uusia uhreja. Eli se ensisijainen juttu on, että pysäytetään oma ajoneuvo riittävän turvalliseen paikkaan, Piipponen neuvoo.

Jos kohdalla ei satu olemaan hyvää levikettä tai muuta vastaavaa selkeää paikkaa, neuvoo Piipponen pysäköimään auton kuitenkin riittävästi tien sivuun paikkaan, johon sen saa jätettyä turvallisesti.

– Ettei sitten tule seuraava onnettomuus siitä, että se ajoneuvo on jäänyt esimerkiksi keskelle tietä.

Varoituskolmiolla kerrotaan vaaralliseen paikkaan pysähtyneestä autosta muille tienkäyttäjille.