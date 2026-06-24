Jalkapalloilija Maja Göthbergille on myönnetty historialliset korvaukset. Hänen pelaajasopimuksensa jätettiin solmimatta Italiassa laittomasti.

Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin Cas totesi, että Italian Serie A:n seura Lazio jätti ruotsalaisen Göthbergin sopimuksen solmimatta lainvastaisesti sen jälkeen, kun pelaaja tuli raskaaksi. Kyseessä on ensimmäinen päätös laatuaan.

Osapuolet olivat ehtineet pari vuotta sitten sopimaan jatkosopimuksen keskeisistä ehdoista, mutta sopimusta ei oltu vielä allekirjoitettu. Ennen allekirjoittamista Göthbergille selvisi, että hän on raskaana.

Pelaaja kertoi raskaudestaan seuralle, vaikka hänellä ei ollut siihen velvollisuutta. Tämän jälkeen Lazio vetäytyi sopimusneuvotteluista.

Cas päätti tapauksen Göthbergin hyväksi. Sen mukaan Göthbergin raskaudesta oli myös kerrottu muulle joukkueelle ilman pelaajan omaa suostumusta.

Lazio tuomittiin maksamaan ruotsalaispelaajalle 64 000 euroa palkkakorvauksena ja 5 333 euroa yksityisyyden loukkaamisesta.

Göthberg, joka hävisi tapauksen alun perin Fifan omassa riidanratkaisuelimessä, lausui tapauksesta The Guardianin mukaan seuraavasti:

– Kyse ei ollut missään vaiheessa vain jalkapallosta, vaan siitä, että minua kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti elämäni tärkeässä vaiheessa. Tämä päätös lähettää viestin, ettei raskautta pitäisi koskaan nähdä ongelmana tai syynä kieltää pelaajalta työmahdollisuus.

Ruotsalaispelaaja on tuttu myös naisten pääsarjasta Suomesta. Hän on voittanut KuPSissa kaksi Suomen mestaruutta.

Göthbergin puoliso on suomalainen jääkiekkoilija Miikka Pitkänen.