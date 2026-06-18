Miesten epäillään olleen väkivaltaisia toisiaan kohtaan.
Päijät-Hämeen käräjäoikeus on vanginnut torstaina kaksi miestä liittyen väkivaltaan Orimattilassa maanantaina 15. kesäkuuta.
Hämeen poliisilaitos kertoo oikeuden vanginneen 24-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä, sekä 37-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä.
Poliisi selvittää miesten välistä riitaa rikosnimikkeillä tapon yritys ja törkeä pahoinpitely.
Hämeen poliisi otti maanantaina Orimattilan keskustassa kiinni kaksi miestä, joiden epäiltiin syyllistyneen toisiinsa kohdistuneista väkivallanteoista.
Poliisin esitutkinnassa selvitetään miesten välistä riitaa, joka johti epäiltyihin rikoksiin. Molemmat miehet ovat ulkomaalaistaustaisia ja he asuvat Orimattilassa.