Komediasarjan päähahmoja olivat Anne Nyberg (Heli Sutela) ja Ellu Jokinen (Minna Koskela).

Lauantain Huomenta Suomessa vieraillut näyttelijä ja käsikirjoittaja Minna Koskela tunnetaan hulvattomasta roolistaan Kumman kaa -komediasarjassa.

Koskela raottaa tuotantoyhtiöiden suhtautumista viininhuuruiseen ja kommellusten täyteiseen ohjelmaan.

– Ihmisten oli vaikea ymmärtää ja lukea sitä. Siinä ei ollut valmiita vitsejä, vaan se oli tilannekomiikkaa. Ei nähty naisten asemaa ja sitä, että naiset olisivat tällaisia. Jotkut luulivat, että hahmot esittäisivät miehiä.

– Kyllä siinä työtä saatiin tehdä, että se saatiin läpi. Ei se ollut ihan läpihuutojuttu.

Koskelan mukaan ohjelman esiintymisaikoihin naisten tarinoita ei oltu totuttu näkemään ja kuulemaan.

– Naisten komediallisuuteen ei luotettu.

Koskela on valmistunut teatterikorkeakoulusta vuonna 1992 ja tehnyt tämän jälkeen lukuisia rooleja eri televisiotuotannoissa. Näyttelijä on äimistynyt siitä, mitä kaikkea on päässyt urallaan tekemään Kumman kaa -ohjelman jälkeen, jota lopulta esitettiin televisiossa kahden tuotantokauden verran.