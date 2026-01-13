Otto Virtanen teki lyhyen visiitin tenniksen Australian avointen kaksinpeliin. Virtanen kohtasi maanantaina karsintojen ensimmäisellä kierroksella kolumbialaisen Nicolas Mejian, ja tuloksena oli tappio kolmessa erässä.

Mejia otti ottelusta jatkopaikan erälukemin 6–3, 3–6, 6–4.



Tilastojen perusteella Mejia ratkaisi ottelun ykkössyötöllään. Hän paukutteli pelissä 15 läpisyöttöä ja otti ykkössyötöstään pisteet 73 prosentin tehokkuudella.



Kokonaisuudessaan tasaisessa ottelussa Virtanen voitti vastustajaa enemmän pisteitä lukemin 87–84, mutta Mejia pelasi murtopallot selvästi Virtasta tehokkaammin.



Mejia ja Virtanen kohtasivat toisensa ensi kertaa. Virtanen oli ennen Australian avoimia maailmanlistalla 126:s ja Mejia sijalla 169.