Vetkoketjun simppeli lukitusjärjestelmä voi tulla yllätyksenä.
Aika ajoin yksinkertaisetkin asiat tulevat toisille yllätyksenä. Esimerkiksi jääpalapussin oikeaoppinen käyttötapa on yllättänyt monet.
Vetoketjun lukitus on yksi seikka, joka on toisille itsestään selvä asia. Kaikki eivät kuitenkaan ole hoksanneet vetoketjun toimintaperiaatetta edes ajatella, sillä vetoketjun "lukitseminen" tapahtuu usein asiaa tiedostamattakin.
Katso yllä olevalta videolta, miten vetoketju oikeasti toimii.
Video on julkaistu alun perin huhtikuussa 2023.
