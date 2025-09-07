Ei tarvitse saksia kahtia: Helpolla kikalla saat viimeisetkin rippeet jogurttitölkistä

Jogurttitölkkiä ei ole pakko saksia, jotta saa kaavittua viimeisetkin rippeet irti. Kokeile helppoa pyöräytysniksiä!
Kerroimme aiemmin MTV Uutisten Makuja-sivustolla sosiaalisen median villinneestä "ketsuppikikasta", jonka avulla pullon seinämiin takertuneet ketsupin jämät saa pyöräytettyä näppärästi pullon suulle.
Niksi perustuu yksinkertaisimmillaan fysiikkaan, tarkemmin sanottuna keskipakoisvoimaan.
Hittikikka ei toimi kuitenkaan pelkästään ketsupin kohdalla, vaan auttaa saamaan myös esimerkiksi tölkkiin jämähtäneen jogurtin tai mehukeiton liikkeelle!
Niksi on niin yksinkertainen, että lähinnä ihmetyttää, miksen ole keksinyt tätä aikaisemmin?
Keittiön siisteyden kannalta pyöräytettäväksi kannattaa valita vain sellaisia tölkkejä, jotka saa suljettua kunnolla.
Katso yllä olevalta videolta, miten näppärästi jogurtti irtoaa tölkistä parin pyöräytyksen jälkeen.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran syyskuussa 2023.