Yhdysvaltalaismedioiden mukaan Jim Carrey on avioitunut.

Näyttelijä Jim Carrey on avioitunut pitkäaikaisen kumppaninsa Min Ahin kanssa. Carrey edustaja vahvisti uutiset People-lehdelle 30. syyskuuta.

Kaksikko kuvattiin yhdessä viime helmikuussa Ranskassa César-gaalassa.

Jim Carrey ja Min Ah helmikuussa 2026.IMAGO/Starface/ All Over Press

Carrey sai palkinnon elämäntyöstään ja hehkutti tuolloin kiitospuheessaan puolisoaan.

– Kiitos upealle perheelleni, tyttärelleni Janelle ja lapsenlapselleni Jacksonille. Rakastan teitä nyt ja ikuisesti. Kiitos suurenmoiselle kumppanilleni, Min Ahille, hän sanoi ranskaksi.

– Rakastan sinua, Min Ah. Ja lopuksi kiitos hauskimmalle miehelle, jonka olen koskaan tuntenut: isälleni, Percy Joseph Carreylle, joka opetti minulle rakkauden, anteliaisuuden ja naurun arvon.