Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkov loukkaantui ikävällä tavalla San Jose Sharksia vastaan kauden toisessa ottelussa. Päävalmentaja Paul Maurice kommentoi ottelun jälkeen suomalaisen tilannetta.

Barkov oli kaatunut kamppailutilanteessa ja vääntänyt jalkansa. Hän poistui samantien linkuttaen kaukalosta pukuhuoneeseen ja matkalla kyytiä saivat suomalaisen hanskat. Barkov oli koko viime kauden sivussa oikeaan polveen kohdistuneiden vammojen takia. Nyt kyse oli vasemmasta jalasta.

– Vamma ei liity millään tavalla viime vuoden loukkaantumiseen. Tiedämme tilanteen paremmin huomenna päivällä, Maurice sanoi ottelun jälkeen ja kertoi Barkovin menevän tutkimuksiin.

Katso Barkovin loukkaantumistilanne yllä olevalta videolta.

Florida hävisi itse ottelun lukemin 3-4 jatkoajan jälkeen. Floridan Eetu Luostarinen teki kaksi maalia.