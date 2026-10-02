Jaakko Parkkali ja Kastanja Rauhala hurmasivat yleisön hitaalla valssillaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 27. syyskuuta ohjelman neljäs suora lähetys.
Illan toisena parina parketille astelivat tubettaja Jaakko Parkkali ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala, jotka tanssivat hitaan valssin. Heidän tanssinsa taustalla kuultu kappale oli Westlife-yhtyeen tunnettu hitti You Light Up My Life.
Jaakko Parkkali ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala.MTV / Katja Tamminen
Tuomarit antoivat Parkkalille hyvää palautetta, mutta myös kehitysideoita. Parkkali sai kuulla olevansa "vakiomies".
– Jalkatyö on jo suhteellisen siistiä, Jukka Haapalainen sanoi.
– Teidän tanssi oli hienoa. Tiesitkö etukäteen, että olisit vakiomies? Ahti-Hallberg heitti.
– Mikään ei tässä häirinnyt, mutta ei myöskään häikäissyt, Uotinen puolestaan sanoi.