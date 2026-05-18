Lamine Yamal on The Athleticin mukaan sivussa Espanjan MM-kisa-avauksesta.
Takareisivammasta kärsivän 18-vuotiaan tähtipelaajan Lamine Yamalin odotetaan olevan sivussa, kun Espanja avaa jalkapallon MM-kisat 15. kesäkuuta, The Athletic kertoo.
The Athleticin lähteiden mukaan Yamalin osallistuminen Espanjan toiseen turnausotteluun 21. kesäkuuta on lisäksi "erittäin epävarmaa".
Espanja kohtaa MM-kisa-avauksessaan Kap Verden ja toisessa ottelussaan Saudi-Arabian. Molemmat matsit käydään Yhdysvaltojen Atlantassa.
FC Barcelonan tähti Yamal loukkaantui 22. huhtikuuta La Liga -ottelussa Celta Vigoa vastaan.
Nuori peluri pyrkii kuntoutumaan MM-kisoihin.
Espanjan jalkapalloliiton edustajat ovat käyneet Barcelonassa säännöllisesti seuraamassa Yamalin edistymistä, The Athletic raportoi.
Yamal tähditti Espanjaa Euroopan mestaruuteen vuonna 2024. Hänet palkittiin turnauksen parhaana nuorena pelaajana.
Barcelonan päävalmentaja Hansi Flick lohdutti loukkaantunutta Lamine Yamalia.